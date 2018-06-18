    Сбивший болельщиков в центре Москвы таксист признал вину

    4 комментария
    Сбивший болельщиков в центре Москвы таксист признал вину

    Сбивший болельщиков в центре Москвы таксист признал вину

    Сбивший болельщиков в центре Москвы таксист признал вину

    Таксист, который сбил группу пешеходов в центре Москвы, признал вину. В суде сегодня решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

    Вопрос об аресте таксиста из Киргизии Анарбека Уулу Чынгыза решается в Таганском суде Москвы. На заседании мужчина признал вину в аварии и попросил прощения у пострадавших. Он объяснил, что причиной наезда на пешеходов стало то, что он не спал два дня, передает ТАСС.

    Анарбек Уулу Чынгыз: «Прошу прощения, я не спал два дня, мне надо было зарабатывать деньги. Я перепутал газ с тормозом, вину полностью признаю и хочу попросить прощения у всех потерпевших и их родственников».

    Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

    Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 16 июня, на улице Ильинка. Водитель выехал на тротуар, где протаранил группу пешеходов. Пострадали восемь человек, в том числе мексиканцы и украинка. Сам таксист попытался скрыться с места ДТП, но его задержали разгневанные очевидцы.

    смотреть«Думал, жму на тормоз»: опубликовано видео допроса сбившего пешеходов таксиста
    «Думал, жму на тормоз»: опубликовано видео допроса сбившего пешеходов таксиста
    Во время допроса таксист рассказал, что провел за рулем 20 часов. Обвиняемый уверяет, что перед поездкой не употреблял алкоголь.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru