Сбивший болельщиков в центре Москвы таксист признал вину

Таксист, который сбил группу пешеходов в центре Москвы, признал вину. В суде сегодня решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Вопрос об аресте таксиста из Киргизии Анарбека Уулу Чынгыза решается в Таганском суде Москвы. На заседании мужчина признал вину в аварии и попросил прощения у пострадавших. Он объяснил, что причиной наезда на пешеходов стало то, что он не спал два дня, передает ТАСС.
Анарбек Уулу Чынгыз: «Прошу прощения, я не спал два дня, мне надо было зарабатывать деньги. Я перепутал газ с тормозом, вину полностью признаю и хочу попросить прощения у всех потерпевших и их родственников».
Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 16 июня, на улице Ильинка. Водитель выехал на тротуар, где протаранил группу пешеходов. Пострадали восемь человек, в том числе мексиканцы и украинка. Сам таксист попытался скрыться с места ДТП, но его задержали разгневанные очевидцы.
Во время допроса таксист рассказал, что провел за рулем 20 часов. Обвиняемый уверяет, что перед поездкой не употреблял алкоголь.
Анарбек Уулу Чынгыз: «Прошу прощения, я не спал два дня, мне надо было зарабатывать деньги. Я перепутал газ с тормозом, вину полностью признаю и хочу попросить прощения у всех потерпевших и их родственников».
Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 16 июня, на улице Ильинка. Водитель выехал на тротуар, где протаранил группу пешеходов. Пострадали восемь человек, в том числе мексиканцы и украинка. Сам таксист попытался скрыться с места ДТП, но его задержали разгневанные очевидцы.
Во время допроса таксист рассказал, что провел за рулем 20 часов. Обвиняемый уверяет, что перед поездкой не употреблял алкоголь.
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