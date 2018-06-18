    Минтранс предложил разрешить в метро съемку и запретить вейпы. законодательство, метро, Минтранс РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинтранс предложил разрешить в метро съемку и запретить вейпы

    Минтранс предложил разрешить в метро съемку и запретить вейпы

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    Минтранс предложил разрешить в метро съемку и запретить вейпы

    Минтранс предложил разрешить в метро съемку и запретить вейпы

      В метро разрешат фото- и видеосъемку, но запретят использовать электронные сигареты. Такие поправки в правила пользования метро предлагает внести Минтранс.

      В нынешних документах нет конкретики относительно съемки — каждый город определяет правила сам. Так, например, в московском метро нельзя снимать видео без разрешения, а в петербургском — еще и фотографировать со вспышкой. В некоторых городах о съемке вообще ничего не говорится.

      Что касается электронных сигарет, то использовать их в подземке теперь тоже будет нельзя — раньше говорилось лишь об общем запрете курения, без уточнений про вейпы.

      Помимо этого, по информации газеты «Известия», Минтранс предлагает ограничить размер провозимого багажа до 120 см по сумме длины, ширины и высоты. А запрет перевоза детей в колясках в новой редакции документа не упоминается.

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