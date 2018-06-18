    УФСИН: осужденный основатель «Мособлбанка» скончался

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    УФСИН: осужденный основатель «Мособлбанка» скончался

    УФСИН: осужденный основатель «Мособлбанка» скончался

    Анджей Мальчевский, отбывавший наказание в исправительной колонии по делу о хищении 70 млрд рублей, несколько дней назад был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия, где скончался.

    Осужденный основатель «Мособлбанка» Мальчевский обратился в медицинскую часть исправительного учреждения, где он отбывал четырехлетний срок, 13 июня с жалобами на плохое самочувствие.

    Пресс-служба УФСИН по Рязанской области: «При осмотре следов насилия или отравления обнаружено не было».

    В тот же день его доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, передает ТАСС. Однако спустя три дня основатель «Мособлбанка» скончался.

    Пресс-служба УФСИН по Рязанской области: «Однако состояние больного не улучшилось. 16 июня он скончался».

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    Напомним, Анджей Мальчевский был осужден в 2016 году. По версии следствия, он вместе с председателем правления «Мособлбанка» Виктором Яниным и его заместителем Юлией Зединой похитили порядка 70 млрд рублей, списав эти средства со счетов вкладчиков банка.

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