В Китае пассажиры остановили автобус с потерявшим сознание водителем

В Китае два пассажира предотвратили серьезное ДТП: они остановили автобус, водитель которого потерял сознание за рулем.
Инцидент произошел в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Камера, установленная в автобусе, сняла, как водитель «отключается», непроизвольно выкручивая руль вправо. Через несколько секунд из салона выбегают двое мужчин, один из которых останавливает машину.
Как сообщает Global Times, никто из 30 пассажиров не пострадал. Водителя с инсультом увезли на скорой в больницу, по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.
Как сообщает Global Times, никто из 30 пассажиров не пострадал. Водителя с инсультом увезли на скорой в больницу, по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.
Timely rescue: A passenger saved nearly 30 lives by taking over the steering wheel of a speeding coach after finding its driver suffering from a sudden stroke. All passengers are safe and the driver is now in stable condition. pic.twitter.com/okN5jBAjcL— Global Times (@globaltimesnews) 18 июня 2018 г.
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