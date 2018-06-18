    В Париже из-за рождения ребенка в поезде приостановили движение на линии

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    В Париже из-за рождения ребенка в поезде приостановили движение на линии

    В Париже <nobr>из-за</nobr> рождения ребенка в поезде приостановили движение на линии

    На железнодорожной линии А в Париже сегодня приостановили движение городских электричек RER после того, как одна из пассажирок родила ребенка в поезде.

    О происшествии сообщили в Twitter сети городских электричек. В компании заявили, что женщина родила сына на станции Обер. В результате было приостановлено движение на участке между станциями Шарль де Голль, Этуаль и Насьон.

    На место вскоре прибыли медики, мать и новорожденного направили в ближайшую больницу. В компании сообщили, что женщина и малыш чувствуют себя хорошо.

    Руководство сети электричек поздравило мать с этим особенным событием и сообщило, что ее сын сможет бесплатно пользоваться транспортом по всей сети RATP до достижения 25-летнего возраста.

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