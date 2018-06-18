Мировой рекорд не состоялся: российских аэронавтов едва не сдуло ветром в Грузию

Природные явления стали помехой для любителей экстремальных полетов. Сборная аэронавтов не смогла установить рекорд из-за порывов ветра. Они планировали перелететь через Эльбрус на воздушном шаре на высоте 7500 метров над уровнем моря. Но спортсменов едва не унесло на территорию Грузии. За незаконное пересечение границы им грозит уголовное наказание.

Как сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев, аэронавты — конечно, страстные любители путешествий и приключений, но нелегальное пересечение границы в их планы явно не входило. А потому когда подул сильный ветер и их большой воздушный шар понесло в сторону Грузии, экстремалы решили отказаться от мечты поставить новый мировой рекорд. А ведь начиналось все-так позитивно: высота — 4000 метров, захватывающий вид на Эльбрус.



Сергей Латыпов, аэронавт: «Тут такие виды открываются, помимо Эльбруса, на скалы! Красота, конечно, нереальная».



Обидно, признался Станислав Алексин. Они мечтали пролететь над пиком Эльбруса, что до них никто и никогда не делал. Несколько месяцев готовились к этому подъему. Изучали местность, советовались с метеорологами и медиками, проводили испытания и даже улучшили аэростат: установили сделанные на заказ горелки и приобрели большие баллоны с кислородом, чтобы была возможность дышать на такой высоте.



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