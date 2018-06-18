Модель с гигантской грудью рискует жизнью, чтобы сделать бюст больше

Лучшее — враг хорошего. В этом убедилась американская модель, решившаяся на процедуру по увеличению и без того огромной груди. Сотрудничать с ней отказались все лицензированные хирурги, и 49-летняя Аллегра Коул теперь самостоятельно регулирует размеры выдающихся частей тела, подкачивая их специальным раствором. В итоге недавно проявилась асимметрия, и теперь обладательница пышных форм рискует остаться без поклонников и работы, а также провести остаток жизни в клиниках.

Медики опасаются за ее здоровье, но неугомонная 49-летняя модель хочет сделать еще одну операцию по замене материала. Врачи уверяют: хирургическое вмешательство она просто не переживет.



Женщина привыкла, что мужчины редко смотрят ей в глаза. Да и смысл обижаться, говорит Аллегра Коул, если ее искусственная грудь 34-го размера и вправду гораздо выразительнее. Вот только после операции по увеличению бюста главное достоинство потеряло былую форму: грудь стала асимметричной и нуждается в коррекции. Врачи всерьез опасаются за здоровье далеко уже не юной пациентки и предостерегают от хирургического вмешательства.



Аллегра Коул: «Я хочу быть в XXI веке сексуальной женщиной с обложки с большой грудью. Я никогда не ставила границ. Для меня важны мои прекрасные внуки, которые говорят: ого, бабушка, какие большие шары. Мне почти 50, и я не особенно беспокоилась о будущем. Пока со мной не случилось это».



Аллегра Коул — обладательница не простых имплантов, а так называемых салиновых. В груди у нее вместо силикона специальные пакеты из биоматериала, наполненные жидкостью. Это позволяет ей самостоятельно или с помощью врача регулировать размер.



Подробности — в видеоматериале.