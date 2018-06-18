В Саратове будут судить мужчину, откусившего ухо полицейскому

Агрессивное поведение будет стоить свободы подозреваемому в угоне. Он набросился на полицейского, в результате стражу порядка пришлось перенести операцию на ухе. Против дебошира возбудили сразу два уголовных дела. В основу одного из них легло видео, снятое на месте задержания.

208 нападения

полиция

Саратов

суды

Камеру полицейские, включили только после того, как злоумышленник оказался на земле и в наручниках. За несколько мгновений до этого понадобились усилия нескольких инспекторов, чтобы обезвредить подозреваемого в угоне автомобиля. Мужчину остановили на дороге за рулем чужой машины, приказали выйти из салона. Но тот набросился на правоохранителя — зубами вцепился в ухо старшему лейтенанту. Коллегам пришлось спасать патрульного. Нарушителя отвели на пост ДПС. Однако и там он не успокоился: попытался сбежать.



В следующую минуту инспекторы предположили, что задержанный не в себе. Иначе как еще объяснить такое поведение? Мужчина то кричал, то говорил бессвязно. Объяснить толком, почему оказался за рулем чужой машины, не смог. Все твердил про какую-то девушку, которая виновата во всем.



Подозреваемого все с тем же усиленным составом доставили на медицинское освидетельствование. Хотели выяснить, употреблял мужчина алкоголь или дело в наркотиках. Результаты экспертизы будут известны в ближайшее время. Теперь уже сразу в двух ведомствах — СК и МВД — завели уголовные дела по факту случившегося. Пострадавшему офицеру провели операцию, но ухо, как говорят медики, восстановить не удастся. Задержанному в ближайшее время предъявят обвинения.