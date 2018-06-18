Электромобиль знаменитого режиссера вспыхнул во время движения

В прямом смысле слова дал жару Майкл Моррис на одном из бульваров Голливуда. Автомобиль знаменитого режиссера внезапно загорелся прямо во время движения. Чудом ему удалось спастись от гибели.

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Электромобиль охватило пламя. Причем Моррис узнал об этом от прохожих, которые отчаянно подавали ему знаки. Встревоженная жена режиссера — актриса Мэри Маккормак — поделилась переживаниями со своими подписчиками в соцсетях.



Мэри Маккормак: «Вот, что сегодня произошло с моим мужем и его машиной. Никакой аварии, совершенно внезапно, на бульваре Санта Моники. Спасибо людям, которые предупредили его и сказали остановиться. И слава богу, что трех моих дочерей в этот момент не было в машине».



Среди тех, кто следит за постами женщины, оказались и сотрудники компании-производителя электромобиля. Они пообещали установить причину возгорания.