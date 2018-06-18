Избитый в Грузии парапланерист Челышев заявил об угрозах в свой адрес

Российский парапланерист Фёдор Челышев, избитый в грузинском Гудаури чуть больше недели назад, заявил, что ему поступают новые угрозы от конкурентов по бизнесу. Пилот — он уже много лет работает в туристической индустрии — уже выписался из больницы, но возвращаться к полетам пока опасается, поскольку считает, что некоторые из нападавших до сих пор на свободе.
Местные полицейские задержали четверых подозреваемых, против них возбудили уголовное дело по двум статьям — за насилие и порчу имущества. Видеозапись автомобильного регистратора путешественника приобщили к материалам. Почти 30 человек перекрыли дорогу коммерсанту по пути на площадку для парапланов в горах. А когда Челышев вышел из машины, набросились на него с кулаками. Россиянин получил серьезные травмы, но сумел вырваться. После курса лечения он уехал в Тбилиси, где дожидается окончания разбирательства.
Конфликт с конкурентами, по словам Фёдора Челышева, начался еще год назад. Несколько коммерсантов — все они организуют полеты на парапланах в Гудаури — не могли поделить клиентов. Угрозы, признался россиянин, поступали ему регулярно. Однако до рукоприкладства дошло впервые.
Конфликт с конкурентами, по словам Фёдора Челышева, начался еще год назад. Несколько коммерсантов — все они организуют полеты на парапланах в Гудаури — не могли поделить клиентов. Угрозы, признался россиянин, поступали ему регулярно. Однако до рукоприкладства дошло впервые.
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