Цирк под Волгоградом проверят после нападения медведя на человека

Сотрудники Роспотребнадзора намерены провести проверку в передвижном цирке под Волгоградом, где накануне медведь едва не разорвал дрессировщика. Это произошло во время представления, на глазах у многочисленных зрителей. Хищника разозлил резкий звук, и люди на несколько мгновений потеряли над ним контроль. Происходившее очевидцы сняли на мобильные телефоны.
«Спешите видеть!» — афиши, как это обычно бывает, обещали незабываемое представление. Так и случилось. Номер с дикими животными зрители запомнят, пожалуй, на всю жизнь. Выступление дрессировщиков с медведем обернулось кошмаром. Сначала зверь самовольно направился к выходу с манежа. А когда помощники дрессировщика попытались помешать ему покинуть арену, хищник набросился на одного из них. Зрители испугались, увидев, как зверь пытается растерзать человека.
И дрессировщику, и помощникам пришлось отбиваться палками. Но удары, похоже, еще больше разозлили хищника. К счастью, он все же отступил. И, судя по кадрам, ассистент хоть и пострадал, но жить будет. Мужчина сам поднялся на ноги и ушел за кулисы.
Дурная слава о шапито уже разнеслась по просторам Интернета. Те, кто был на представлении, отговаривают других от похода на шоу. По словам очевидцев, артисты этого же цирка приезжали в Ольховку год назад и тогда тоже не обошлось без инцидентов: медведя водили по улицам без намордника, чем вызвали негодование горожан.
И дрессировщику, и помощникам пришлось отбиваться палками. Но удары, похоже, еще больше разозлили хищника. К счастью, он все же отступил. И, судя по кадрам, ассистент хоть и пострадал, но жить будет. Мужчина сам поднялся на ноги и ушел за кулисы.
Дурная слава о шапито уже разнеслась по просторам Интернета. Те, кто был на представлении, отговаривают других от похода на шоу. По словам очевидцев, артисты этого же цирка приезжали в Ольховку год назад и тогда тоже не обошлось без инцидентов: медведя водили по улицам без намордника, чем вызвали негодование горожан.
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