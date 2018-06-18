    Автостат: большинство россиян ездит на машинах отечественной сборки. автомобили, автомобильная промышленность, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтостат: большинство россиян ездит на машинах отечественной сборки

    Автостат: большинство россиян ездит на машинах отечественной сборки

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    Автостат: большинство россиян ездит на машинах отечественной сборки

    Автостат: большинство россиян ездит на машинах отечественной сборки

      Свыше 60% машин, на которых ездят россияне, собраны на территории РФ. По данным агентства Автостат, в общей сумме это 26 миллионов легковушек — 61%.

      В эту цифру входят машины как отечественных, так и зарубежных марок.

      Готовые автомобили приезжают в Россию в основном из Японии, Германии, Южной Кореи и Великобритании.

      Сейчас российский авторынок уверенно растет — в мае он прибавил 18%. Наибольший рост продаж снова показала Lada. Далее идут Kia и Hyundai.

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