Автостат: большинство россиян ездит на машинах отечественной сборки

Свыше 60% машин, на которых ездят россияне, собраны на территории РФ. По данным агентства Автостат, в общей сумме это 26 миллионов легковушек — 61%.

В эту цифру входят машины как отечественных, так и зарубежных марок.



Готовые автомобили приезжают в Россию в основном из Японии, Германии, Южной Кореи и Великобритании.



Сейчас российский авторынок уверенно растет — в мае он прибавил 18%. Наибольший рост продаж снова показала Lada. Далее идут Kia и Hyundai.