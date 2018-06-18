    ОНФ представил интерактивную карту доступности медицинской помощи. здравоохранение, Интернет, медицина, Общероссийский народный фронт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОНФ представил интерактивную карту доступности медицинской помощи

    ОНФ представил интерактивную карту доступности медицинской помощи

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    ОНФ представил интерактивную карту доступности медицинской помощи

    ОНФ представил интерактивную карту доступности медицинской помощи

      Общероссийский народный фронт запустил интерактивную карту доступности медицинской помощи. На ней будет отображаться, насколько легко жители сельской местности могут воспользоваться услугами врача.

      Речь идет о населенных пунктах, в которых проживает от 100 до 2000 человек. Именно в таких поселках, как отметил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, в течение двух лет должны быть созданы фельдшерские и акушерские пункты, а также врачебные амбулатории.

      Там, где живет менее 100 человек, будут организованы передвижные медицинские комплексы: это автомобили с повышенной проходимостью и всем необходимым диагностическим оборудованием.

      Карта доступности медицинской помощи

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