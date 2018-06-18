    В Россию на ЧМ-2018 «приехал» картонный мексиканец: фото

    комментировать
    • Фото: IngueSuMatrushka /facebook.com
    В Россию на <nobr>ЧМ-2018</nobr> «приехал» картонный мексиканец: фото

    В Россию на ЧМ-2018 «приехал» картонный мексиканец: фото

    В Россию на <nobr>ЧМ-2018</nobr> «приехал» картонный мексиканец: фото
  • Фото: IngueSuMatrushka /facebook.com

    • Фанаты сборной Мексики по футболу привезли на ЧМ-2018 в Россию картонную копию своего друга Хавьера.

    Житель латиноамериканской страны очень хотел попасть на мундиаль, но жена его не пустила в далекую Россию. Тогда приятели вырезали изображение невезучего друга из картона в полный рост, написав на нем: «Моя старуха не отпустила меня».

    Пока любящий муж Хавьер наблюдает за футбольным страстями по телевизору, его картонная копия успела отведать пива в одном из московских баров и произвести фурор среди девушек.

    Напомним, накануне игроки сборной Германии — действующие чемпионы мира — неожиданно уступили команде Мексики (0:1). Радостные фанаты в сомбреро и с национальными флагами до утра дудели в дудки, били в барабаны и пускались в пляс. После того как в ворота сборной Германии Ирвинг Лосано забил гол, в соцсетях начали шутить: в Мексике, мол, так прыгали от радости, что вызвали землетрясение.

    А в Москве один из болельщиков на радостях сделал в фан-зоне предложение руки и сердца своей девушке, встав на одно колено в окружении других мексиканских фанатов. Возлюбленная ответила согласием.

    Настоящие друзья! Мексиканские фанаты привезли на ЧМ-2018 в Россию картонную копию друга, которого не отпустила жена. На…

    Опубликовано НТВ 18 июня 2018 г.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru