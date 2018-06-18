Домашняя собака загрызла полуторагодовалого ребенка в Подмосковье

Полуторагодовалый ребенок скончался после нападения домашней собаки в подмосковной Коломне.

Как сообщили в СУ СК по Московской области, мальчик вместе с мамой приехал в гости к друзьям семьи в Коломну.



Из сообщения СУ СК по Московской области: «На участке домовладения в вольере находилась собака неустановленной породы, которая спустя время самостоятельно выбралась из ограждения и напала на ребенка, укусив его в область головы».



Мальчика доставили в больницу с проникающей укушенной раной в области затылочной части головы, где спустя несколько часов он скончался. Возбуждено уголовное дело.