    Домашняя собака загрызла полуторагодовалого ребенка в Подмосковье

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    Домашняя собака загрызла полуторагодовалого ребенка в Подмосковье

    Домашняя собака загрызла полуторагодовалого ребенка в Подмосковье

    Полуторагодовалый ребенок скончался после нападения домашней собаки в подмосковной Коломне.

    Как сообщили в СУ СК по Московской области, мальчик вместе с мамой приехал в гости к друзьям семьи в Коломну.

    Из сообщения СУ СК по Московской области: «На участке домовладения в вольере находилась собака неустановленной породы, которая спустя время самостоятельно выбралась из ограждения и напала на ребенка, укусив его в область головы».

    Мальчика доставили в больницу с проникающей укушенной раной в области затылочной части головы, где спустя несколько часов он скончался. Возбуждено уголовное дело.

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