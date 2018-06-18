Полиция задержала водителя фургона, врезавшегося в пешеходов в Нидерландах

Водитель белого фургона, врезавшегося в пешеходов на музыкальном фестивале PinkPop в Нидерландах, задержан.
Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах ищут микроавтобус, который врезался в людей на популярном музыкальном фестивале в Лимбурге. По последним данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Водитель с места аварии скрылся.
Жителям разослали мобильные оповещения о розыске белого Fiat. Экстренные службы работают на месте событий. Пока не ясно, был ли наезд преднамеренным.
#pp18 #pinkpop Bestuurder van het witte busje is aangehouden. Meer informatie via https://t.co/4sSjMtVl2X en tijdens de persconferentie om 12.00 uur— Politie Limburg (@PolLimburg) 18 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах ищут микроавтобус, который врезался в людей на популярном музыкальном фестивале в Лимбурге. По последним данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Водитель с места аварии скрылся.
Жителям разослали мобильные оповещения о розыске белого Fiat. Экстренные службы работают на месте событий. Пока не ясно, был ли наезд преднамеренным.
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