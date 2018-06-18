    Полиция задержала водителя фургона, врезавшегося в пешеходов в Нидерландах

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    • Фото: Reuters © 2018, Thilo Schmuelgen
    Полиция задержала водителя фургона, врезавшегося в пешеходов в Нидерландах

    Полиция задержала водителя фургона, врезавшегося в пешеходов в Нидерландах

    Полиция задержала водителя фургона, врезавшегося в пешеходов в Нидерландах
  • Фото: Reuters © 2018, Thilo Schmuelgen

    • Водитель белого фургона, врезавшегося в пешеходов на музыкальном фестивале PinkPop в Нидерландах, задержан.

    Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.




    Ранее сообщалось, что в Нидерландах ищут микроавтобус, который врезался в людей на популярном музыкальном фестивале в Лимбурге. По последним данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Водитель с места аварии скрылся.

    смотретьМикроавтобус врезался в пешеходов на фестивале в Нидерландах
    Микроавтобус врезался в пешеходов на фестивале в Нидерландах
    Жителям разослали мобильные оповещения о розыске белого Fiat. Экстренные службы работают на месте событий. Пока не ясно, был ли наезд преднамеренным.

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