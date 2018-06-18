    В Кремле ответили на попытки Польши и Украины помешать «Северному потоку — 2»

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    В Кремле ответили на попытки Польши и Украины помешать «Северному потоку — 2»

    В Кремле ответили на попытки Польши и Украины помешать «Северному потоку — 2»

    «Северный поток — 2» — это крупный международный коммерческий проект, и попытки помешать его реализации нарушают нормы свободной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления польских и украинских чиновников.

    Песков напомнил, что «Северный поток — 2» призван внести вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и Россия тесно взаимодействует с Германией и рядом других стран, чьи компании участвуют в проекте.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и противодействие реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции».

    Ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко объявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая будет работать над остановкой строительства газопровода. Он также сообщил, что Украина ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, и условием участия ФРГ «является остановка „Северного потока — 2“».

    Одновременно заместитель министра энергетики Польши Михал Куртыка заявил, что Варшава будет настаивать на скорейшем изменении Газовой директивы ЕС, что усложнит строительство газопровода «Северный поток — 2».

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