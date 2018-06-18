«Северный поток — 2» — это крупный международный коммерческий проект, и попытки помешать его реализации нарушают нормы свободной конкуренции, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления польских и украинских чиновников.
Песков напомнил, что «Северный поток — 2» призван внести вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и Россия тесно взаимодействует с Германией и рядом других стран, чьи компании участвуют в проекте.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и противодействие реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции».
Ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко объявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая будет работать над остановкой строительства газопровода. Он также сообщил, что Украина ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, и условием участия ФРГ «является остановка „Северного потока — 2“».
Одновременно заместитель министра энергетики Польши Михал Куртыка заявил, что Варшава будет настаивать на скорейшем изменении Газовой директивы ЕС, что усложнит строительство газопровода «Северный поток — 2».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и противодействие реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции».
Ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко объявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая будет работать над остановкой строительства газопровода. Он также сообщил, что Украина ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, и условием участия ФРГ «является остановка „Северного потока — 2“».
Одновременно заместитель министра энергетики Польши Михал Куртыка заявил, что Варшава будет настаивать на скорейшем изменении Газовой директивы ЕС, что усложнит строительство газопровода «Северный поток — 2».
Комментарии