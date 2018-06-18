Песков о пенсионной реформе: к Путину обращаться преждевременно

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, может ли Путин внести поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста.
Дмитрий Песков отметил, что законопроект о повышении пенсионного возраста прорабатывается экспертами, курирующими этот вопрос министрами и вице-премьерами. Позднее подключатся и думские эксперты. А президент, как сообщил Песков, в этом обсуждении не принимает участия.
В ответ на вопрос о позиции президента по пенсионной реформе пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что она еще не сформулирована окончательно, поэтому обращаться к Путину преждевременно.
Дмитрий Песков: «Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту».
В ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что осенью в проект закона о пенсионной реформе могут быть внесены поправки, Песков еще раз подчеркнул, что все обсуждения ведутся в правительстве и Госдуме.
Дмитрий Песков: «Работа ведется там. Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертной работы».
Ранее правительство внесло в Госдуму проект закона, который предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.
В ответ на вопрос о позиции президента по пенсионной реформе пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что она еще не сформулирована окончательно, поэтому обращаться к Путину преждевременно.
Дмитрий Песков: «Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту».
В ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что осенью в проект закона о пенсионной реформе могут быть внесены поправки, Песков еще раз подчеркнул, что все обсуждения ведутся в правительстве и Госдуме.
Дмитрий Песков: «Работа ведется там. Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертной работы».
Ранее правительство внесло в Госдуму проект закона, который предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.
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