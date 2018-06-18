    Песков о пенсионной реформе: к Путину обращаться преждевременно

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Песков о пенсионной реформе: к Путину обращаться преждевременно

    Песков о пенсионной реформе: к Путину обращаться преждевременно

    Песков о пенсионной реформе: к Путину обращаться преждевременно
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, может ли Путин внести поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста.

    Дмитрий Песков отметил, что законопроект о повышении пенсионного возраста прорабатывается экспертами, курирующими этот вопрос министрами и вице-премьерами. Позднее подключатся и думские эксперты. А президент, как сообщил Песков, в этом обсуждении не принимает участия.

    В ответ на вопрос о позиции президента по пенсионной реформе пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что она еще не сформулирована окончательно, поэтому обращаться к Путину преждевременно.

    Дмитрий Песков: «Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту».

    В ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что осенью в проект закона о пенсионной реформе могут быть внесены поправки, Песков еще раз подчеркнул, что все обсуждения ведутся в правительстве и Госдуме.

    Дмитрий Песков: «Работа ведется там. Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертной работы».

    смотретьНеизбежная реформа: как будет проходить повышение пенсионного возраста
    Неизбежная реформа: как будет проходить повышение пенсионного возраста
    Ранее правительство внесло в Госдуму проект закона, который предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru