Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 300

В СМИ появились новые данные о пострадавших в результате сильного землетрясения на
юго-западе страны.
Согласно обновленной информации агентства «Киодо», в результате землетрясения травмы различного характера получили более 300 человек. Ранее сообщалось о троих погибших и около 220 пострадавших.
По данным национального метеорологического управления, выполняющего функции сейсмической службы, магнитуда землетрясения составила 6,1. Очаг стихии залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака. Очевидцы рассказывают, что качались люстры и предметы мебели, в одном из домов возник пожар, на дорогах образовались трещины и воронки, кое-где из-под земли были фонтаны воды.
Землетрясение пережили российские знаменитости — продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко, которые в настоящее время находятся в Стране восходящего солнца на гастролях. Они должны были отправиться на выступление в другой город, однако из-за землетрясения произошел транспортный коллапс, движение на дорогах остановилось.
По данным национального метеорологического управления, выполняющего функции сейсмической службы, магнитуда землетрясения составила 6,1. Очаг стихии залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака. Очевидцы рассказывают, что качались люстры и предметы мебели, в одном из домов возник пожар, на дорогах образовались трещины и воронки, кое-где из-под земли были фонтаны воды.
Землетрясение пережили российские знаменитости — продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко, которые в настоящее время находятся в Стране восходящего солнца на гастролях. Они должны были отправиться на выступление в другой город, однако из-за землетрясения произошел транспортный коллапс, движение на дорогах остановилось.
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