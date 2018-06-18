Российские военные привезли гуманитарную помощь в женский монастырь в Сирии

Один из крупнейших и древнейших женских православных монастырей в Сирии вновь открывает двери для паломников. За годы войны он не раз подвергался обстрелу боевиков, но монахини не только не покинули свою обитель, но и сохранили бесценные реликвии. Недавно в монастыре был сделан ремонт, а российские военные привезли женщинам гуманитарную помощь.

В монастыре Рождества Божьей матери в Сайднае, основанном в VI веке императором Юстинианом, пока совсем мало людей. А ведь до войны туда, в горы, каждый день приезжали тысячи паломников, большинство из которых — из-за рубежа, в том числе и из России. Но началась война, и еще несколько месяцев назад позиции боевиков располагались всего в пяти-шести километрах от христианской святыни. Попытки прорваться к монастырю они предпринимали неоднократно. Приблизиться к монастырю — а тем более захватить его — боевикам так и не удалось. Но монастырь виден издалека, и потому является хорошей мишенью.



Всего в обители 30 монахинь. Ни одна из них не покинула монастырь, даже когда над их жизнями нависла смертельная опасность. Боевикам даже удалось на одни сутки захватить господствующую высоту, с которой Сайдная видна как на ладони. Но быстрой контратакой сирийская армия ее освободила.



Самое главное, что удалось сохранить монахиням монастыря, — это бесценные реликвии — иконы, которым около двух тысяч лет. Снимать или фотографировать святыню нельзя. Икону Божьей матери Сайднайской оберегают от света. Также в монастыре находится одна из четырех икон, по преданию, написанных евангелистом Лукой.



Монахини не только сохранили святыню, но и дали в ее стенах приют 32 девочкам, оставшимся без родителей. В монастыре рады любой помощи, но с двойной благодарностью ее приняли от российских офицеров. В монастыре верят, что, когда война закончится, туда снова поедут паломники из России, чтобы помолиться у древнейших христианских святынь.