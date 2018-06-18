    ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

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    • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman
    ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

    ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

    ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя
  • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman

    • Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. Действие ограничительных мер продлится до 23 июня 2019 года.

    О решении продлить санкции против Крыма и Севастополя сообщается в официальном коммюнике Совета ЕС. Ограничительные меры остались без изменений.

    Санкции против Крыма и Севастополя включают запрет на импорт в Евросоюз любых товаров. Кроме того, ограничения распространяются на любые европейские инвестиции на территории Крыма, в том числе покупку недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, в частности, туристических. Помимо этого, европейским кораблям и судам запрещено заходить в порты Крыма, а самолетам совершать посадки на территории полуострова за исключением экстренных ситуаций.

    Также запрещен экспорт из ЕС в Крым товаров и технологий в сфере транспорта, телекоммуникаций, энергетики, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов.

    Напомним, санкции против Крыма и Севастополя были введены в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией. ЕС не признал результаты референдума, на котором большинство жителей высказалась за вхождение в состав РФ. С тех пор ограничительные меры регулярно продлевались.

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