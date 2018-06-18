В Туве тысячи выпускников детдомов годами ждут положенных по закону квартир

В Туве несколько тысяч выпускников детдомов встретили это утро в общежитиях и приютах. Многие сироты ждут положенные им по закону квартиры по несколько лет, а некоторые еще с советских времен. Местные власти утверждают, что деньги на строительство жилья выделены, вот только его почему-то так и не построили.

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Все тувинские сироты знают: после интерната будет трудно. Если не повезет с работой, придется скитаться, как Ондар-Оол. Держаться ему помогают более успешные друзья, иногда ночует у них в машине, когда некуда идти — на улице.



Ондар-Оол Чымба, сирота: «Вчера ночевал здесь, в подъезде, нашел картонки, постелил».



Анай-Хаак повезло: матери четверых детей власти выделили целую комнату в постинтернате. Здесь семь помещений, они переполнены даже летом, а зимой в каждом живут по две-три семьи, спят в коридоре. В республике своей очереди на жилье ждут более 4500 сирот. Некоторые — больше 20 лет. Самые настойчивые судятся, обивают пороги чиновников в Кызыле, но получают один ответ.



Саида Сенгии, директор агентства по делам детей и семьи республики: «Постинтернатное отделение — это то, что мы предлагаем».



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Влады Копыловской.