Ирак, Иран и Венесуэла готовят вето на идею России и Саудовской Аравии о добыче нефти

Ирак, Иран и Венесуэла собираются наложить вето на предложение об увеличении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.
С инициативой увеличения добычи выступают Россия и Саудовская Аравия. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее отмечал, что речь идет только о третьем квартале этого года. С этого времени должны начать действовать американские санкции против Ирана, и нефтяное предложение от этой страны сократится. Кроме того, сейчас уменьшились объемы добычи в Венесуэле.
Россия и Саудовская Аравия могли бы компенсировать эти потери и сбалансировать рынок, но ни Каракас, ни Тегеран, ни Багдад, судя по всему, не хотят терять свою долю. Возможное увеличение добычи будет обсуждаться в конце текущей недели в Вене.
Соглашение о сокращении добычи между странами ОПЕК+ действует с 2016 года.
Россия и Саудовская Аравия могли бы компенсировать эти потери и сбалансировать рынок, но ни Каракас, ни Тегеран, ни Багдад, судя по всему, не хотят терять свою долю. Возможное увеличение добычи будет обсуждаться в конце текущей недели в Вене.
Соглашение о сокращении добычи между странами ОПЕК+ действует с 2016 года.
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