Зять короля Испании явился в тюрьму, где будет отбывать наказание

Иньяки Урдангарин, муж инфанты Кристины и зять испанского короля, сегодня, 18 июня, явился в тюрьму провинции Авила, где ему предстоит отбывать наказание.
По данным газеты El Pais, Урдангарин прибыл в Мадрид из Женевы накануне вечером. В Швейцарии он провел с женой и четырьмя детьми конец прошлой недели, чтобы избежать пристального внимания журналистов в последние дни на свободе.
Судебные власти Пальмы 13 июня дали зятю короля пять дней на то, чтобы он добровольно явился в любую тюрьму Испании на свой выбор. Ранее Верховный суд признал его виновным в коррупции.
По версии следствия, спортивный фонд мужа инфанты Кристины получал контракты по завышенным ценам, а прибыль поступала на личные счета Урдангарина. Он был приговорен к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы.
Судебные власти Пальмы 13 июня дали зятю короля пять дней на то, чтобы он добровольно явился в любую тюрьму Испании на свой выбор. Ранее Верховный суд признал его виновным в коррупции.
По версии следствия, спортивный фонд мужа инфанты Кристины получал контракты по завышенным ценам, а прибыль поступала на личные счета Урдангарина. Он был приговорен к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы.
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