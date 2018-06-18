В ЦБ задумались, как заставить молодежь начать копить на старость

Широко обсуждаемые сейчас изменения пенсионной системы практически не волнуют молодежь. Такое мнение все чаще высказывается в банковских кругах. Виной всему — образ жизни тех, кому сейчас 20–30 лет. Новое поколение предпочитает жить сегодняшним днем, не задумываясь о старости: неохотно берет ипотеку, не имеет трудовой книжки, выбирает альтернативные виды заработка.

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Банкиры в панике: внезапно выяснилось, что у тех, кто родился в период с 80-х по нулевые, оказались ценности совсем не такие, как у их родителей. Вместо рубля или доллара они верят в биткоин и эфириум. Работу с официальным трудоустройством меняют на майнинг, фриланс и блогинг. По данным Росстата, два миллиона молодых людей в России официально не работают и не учатся. И проблема, говорят в Центробанке, даже не в том, что заводы стоят, а налоги не платятся. Нынешние молодые люди совершенно не думают о старости.



Сергей Швецов, первый заместитель председателя ЦБ РФ: «Поколение Y не собирается накапливать, оно собирается тратить, жить в свое удовольствие, в то время как накопления на пенсию — это тот долговременный процесс, который лучше начинать как можно раньше».



Банкиры говорят, что нынешняя молодежь работу меняет регулярно, от ипотеки отказывается, снимая жилье. Даже символ благополучия и достатка — автомобиль — не покупают, а берут напрокат. Сегодня в Москве самый большой в мире автопарк, доступный для аренды. Им пользуется более миллиона человек.



Свободные деньги поколение Y предпочитает тратить на нематериальные ценности. В приоритете путешествия, курсы саморазвития, то, что приносит удовольствие прямо сейчас и что совсем нельзя передать своим потомкам. И это не только российская тенденция, говорят эксперты. Правила игры по всей планете изменила Всемирная сеть.



Для них как будто не было уроков литературы и басен Крылова. Принципы жизни беззаботной стрекозы для миллионов людей 20–30 лет стали более привлекательны, нежели бережливость муравья. Реальность изменилась даже не за 200, за 20 лет. Впрочем, время приспособиться к новым условиям, говорят власти, еще есть. Как заставить молодежь начать копить на неизбежную старость, сейчас размышляют в Центробанке.



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