    Польша оказывает давление на ЕС из-за «Северного потока — 2»

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    Польша оказывает давление на ЕС из-за «Северного потока — 2»

    Польша оказывает давление на ЕС <nobr>из-за</nobr> «Северного потока — 2»

    Польша выступает за скорейшие изменения Газовой директивы, которая усложнит строительство газопровода «Северный поток — 2».

    Послы Евросоюза должны заняться Газовой директивой в конце июня. В июле президентство в ЕС перейдет к Австрии. Вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка подчеркнул, что ожидает от австрийцев объективности, а не защиты собственных интересов.

    Также представитель Варшавы сообщил, что власти требуют от ЕС ускорить работу над изменениями в документ, который должен усложнить строительство российского газопровода, передает РИА Новости.

    Михал Куртыка: «Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие».

    В прошлом году Еврокомиссия согласовала поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем газопроводам, идущим по территории Евросоюза. Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что не считают необходимым создание газопровода «Северный поток — 2», так как ждут сокращения потребления голубого топлива в Евросоюзе в будущем.

    Болгария, которая председательствует в ЕС в настоящее время, ограничилась встречами экспертов, фактически притормозив темп работы над документом.

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