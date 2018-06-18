Микроавтобус врезался в пешеходов на фестивале в Нидерландах

В Нидерландах ищут водителя, который въехал в толпу пешеходов.

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Нидерланды

Инцидент произошел на фестивале PinkPop. В результате наезда автомобиля один человек погиб, еще трое получили травмы.



Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, водитель белого транспортного средства скрылся с места происшествия.



Pinkpop — ежегодный фестиваль рок-музыки, проводимый в городе Ланграафе на юго-востоке страны.