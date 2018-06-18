    Микроавтобус врезался в пешеходов на фестивале в Нидерландах

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    • Фото: @khouterman /twitter.com
    Микроавтобус врезался в пешеходов на фестивале в Нидерландах

    Микроавтобус врезался в пешеходов на фестивале в Нидерландах

    Микроавтобус врезался в пешеходов на фестивале в Нидерландах
  • Фото: @khouterman /twitter.com

    • В Нидерландах ищут водителя, который въехал в толпу пешеходов.

    Инцидент произошел на фестивале PinkPop. В результате наезда автомобиля один человек погиб, еще трое получили травмы.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, водитель белого транспортного средства скрылся с места происшествия.

    Pinkpop — ежегодный фестиваль рок-музыки, проводимый в городе Ланграафе на юго-востоке страны.

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