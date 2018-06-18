    Российские военные начали «генеральную уборку» в Арктике. Арктика, Минобороны РФ, армия и флот РФ, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные начали «генеральную уборку» в Арктике

    Российские военные начали «генеральную уборку» в Арктике

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    Российские военные начали «генеральную уборку» в Арктике

    Российские военные начали «генеральную уборку» в Арктике

      Российские военные экологи приступили к ликвидации экологического ущерба в Арктике.

      В Норильск прибыл особый экологический взвод Минобороны. В помощь им выделили специальную технику: кран, грейдер, а также пресс, чтобы компоновать арктический мусор. Его военнослужащим предстоит собрать и вывезти порядка 750 тонн. В основном это металлолом — скопившиеся железные бочки. Попадаются и заброшенные металлические конструкции. Чтобы разобрать их, приходится сначала поработать саперам.

      Мусор в Арктике скапливался десятилетиями, при этом многие технологические отходы представляют серьезную опасность для экологии. В прошлом году из региона было вывезено несколько сотен тонн металлолома.

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