Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Более 200 человек пострадали в результате сильного землетрясения на западе Японии.
По информации телеканала NHK, на данный момент официально подтверждена гибель трех человек, включая девятилетнюю девочку.
Ранее сообщалось о 91 пострадавшем при землетрясении.
Ранее сообщалось, что из-за землетрясения было нарушено транспортное сообщение, в том числе отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. Кроме того, порядка 170 тысяч домов и квартир остались без электричества.
Ранее сообщалось о 91 пострадавшем при землетрясении.
Ранее сообщалось, что из-за землетрясения было нарушено транспортное сообщение, в том числе отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. Кроме того, порядка 170 тысяч домов и квартир остались без электричества.
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