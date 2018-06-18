    Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

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    Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

    Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

    Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200
  • Фото: Reuters © 2018

    • Более 200 человек пострадали в результате сильного землетрясения на западе Японии.

    По информации телеканала NHK, на данный момент официально подтверждена гибель трех человек, включая девятилетнюю девочку.

    Ранее сообщалось о 91 пострадавшем при землетрясении.

    Ранее сообщалось, что из-за землетрясения было нарушено транспортное сообщение, в том числе отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. Кроме того, порядка 170 тысяч домов и квартир остались без электричества.

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