Израильские ВВС атаковали девять целей в секторе Газа

Израильская авиация в ночь на понедельник атаковала девять объектов в секторе Газа в ответ на запуск вызывающих пожары шаров в приграничных районах еврейского государства. Об этом сообщили в
пресс-служба Армии обороны Израиля.
Из сообщения пресс-службы: «Самолеты ВВС Израиля атаковали девять военных целей на территории двух военных баз и оружейной мастерской, принадлежащих террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. „Удары были нанесены в ответ на запуски в направлении Израиля зажигательных и взрывных воздушных змеев и шаров“».
Информации о пострадавших и погибших с палестинской стороны не поступало, передает РИА Новости.
Сообщается, что в ответ на обстрел по южным регионам Израиля были запущены три ракеты, одна из которых упала в пределах сектора Газа.
Напомним, 14 июня Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа.
Информации о пострадавших и погибших с палестинской стороны не поступало, передает РИА Новости.
Сообщается, что в ответ на обстрел по южным регионам Израиля были запущены три ракеты, одна из которых упала в пределах сектора Газа.
Напомним, 14 июня Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа.
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