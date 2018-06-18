Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии: есть пострадавшие

Не менее восьми человек пострадали в результате сильного землетрясения в провинции Осака в Японии.
По информации телеканала NHK, двух человек доставили в больницу без признаков жизни. Среди них девятилетняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна.
Сообщается также о нарушении транспортного сообщения: приостановлено железнодорожное движение, отменены авиарейсы в аэропорту Осаки.
По данным агентства Kyodo, в префектурах Осака и Хёго без электричества остались порядка 170 тысяч домов и квартир.
Сообщается также о нарушении транспортного сообщения: приостановлено железнодорожное движение, отменены авиарейсы в аэропорту Осаки.
По данным агентства Kyodo, в префектурах Осака и Хёго без электричества остались порядка 170 тысяч домов и квартир.
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