«Загнали в ловушку»: в Раде рассказали о назревающей на Украине катастрофе

Европа загнала Украину в ловушку. Теперь в стране назревает катастрофа. Об этом заявил депутат Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович, депутат Рады: «У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов долларов. В МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард евро нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет»



По мнению Рабиновича, «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины», передает телеканал «112 Украина». Парламентарий заявил, что принять новый транш может только «преступник». Он напомнил, что Украине до конца года нужно будет выплатить 12,1 миллиарда долларов, а до конца 2020 года — еще 10,2 миллиарда. В общей сложности, по подсчетам Рабиновича, Киев будет вынужден заплатить 117 миллиардов долларов долгов.



Вадим Рабинович: «Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну»



По словам абиновича, что единственным выходом из сложившегося кризиса может стать только дефолт.

