В Пентагоне отрицают нанесение удара по сирийской армии

В Пентагоне опровергли сообщения об ударе коалиции во главе с США по сирийским войскам в провинции
Дейр-эз-Зор.
Представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй заявил, что удар по сирийским военным в районе Аль-Букемаль нанесли не Соединённые Штаты и не силы коалиции, передает РИА Новости.
Ранее сирийского национальное агентство SANA сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Уточнялось, что несколько человек были ранены и убиты.
Ранее сирийского национальное агентство SANA сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Уточнялось, что несколько человек были ранены и убиты.
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