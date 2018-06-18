    В Пентагоне отрицают нанесение удара по сирийской армии

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    В Пентагоне отрицают нанесение удара по сирийской армии

    В Пентагоне отрицают нанесение удара по сирийской армии

    В Пентагоне опровергли сообщения об ударе коалиции во главе с США по сирийским войскам в провинции Дейр-эз-Зор.

    Представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй заявил, что удар по сирийским военным в районе Аль-Букемаль нанесли не Соединённые Штаты и не силы коалиции, передает РИА Новости.

    Ранее сирийского национальное агентство SANA сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Уточнялось, что несколько человек были ранены и убиты.

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