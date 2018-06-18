Семья летчика Ярошенко посетит его после перевода в другую тюрьму

Жена российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, заявила, что вместе с дочерьею навестит его в исправительном учреждении «Данбери» в Коннектикуте, куда его перевели.
Виктория Ярошенко сообщила, что в ближайшее время должна получить разрешение на въезд в США, передает газета «Известия».
Виктория Ярошенко, жена Константина Ярошенко: «Мы уже прошли собеседование в американском посольстве в Москве и должны вскоре получить разрешение на въезд в страну. В Америку мы планируем поехать этим летом — на месяц, а может, и больше».
Летчик Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года на территории Либерии, откуда его экстрадировали в США. Ярошенко обвинили в том, что он якобы планировал перевезти крупную партию кокаина. На основании показаний спецагентов США россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.
Запрос Москвы о передаче летчика на родину был отклонен, но российские власти продолжают предпринимать попытки добиться его перевода в Россию.
Виктория Ярошенко, жена Константина Ярошенко: «Мы уже прошли собеседование в американском посольстве в Москве и должны вскоре получить разрешение на въезд в страну. В Америку мы планируем поехать этим летом — на месяц, а может, и больше».
Летчик Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года на территории Либерии, откуда его экстрадировали в США. Ярошенко обвинили в том, что он якобы планировал перевезти крупную партию кокаина. На основании показаний спецагентов США россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.
Запрос Москвы о передаче летчика на родину был отклонен, но российские власти продолжают предпринимать попытки добиться его перевода в Россию.
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