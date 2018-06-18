Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США
RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провели разведывательные полеты вблизи морских границ России на Чёрном море.
Беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, более пяти часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края вплоть до Сочи. В то же время американский морской разведчик P-8A Poseidon в течение трех часов находился у российского побережья на Чёрном море.
Большую часть времени он летал вблизи Севастополя в воздушном пространстве над международными водами Чёрного моря, передает «Интерфакс». Кроме того, он провел разведку у юго-западного и южного побережья Крыма и Краснодарского края в районе Новороссийска и Туапсе.
Большую часть времени он летал вблизи Севастополя в воздушном пространстве над международными водами Чёрного моря, передает «Интерфакс». Кроме того, он провел разведку у юго-западного и южного побережья Крыма и Краснодарского края в районе Новороссийска и Туапсе.
Комментарии