    Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у границ России

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    Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у границ России

    Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у границ России

    Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провели разведывательные полеты вблизи морских границ России на Чёрном море.

    Беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, более пяти часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края вплоть до Сочи. В то же время американский морской разведчик P-8A Poseidon в течение трех часов находился у российского побережья на Чёрном море.

    Большую часть времени он летал вблизи Севастополя в воздушном пространстве над международными водами Чёрного моря, передает «Интерфакс». Кроме того, он провел разведку у юго-западного и южного побережья Крыма и Краснодарского края в районе Новороссийска и Туапсе.

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