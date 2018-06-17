    В Греции произошли беспорядки из-за соглашения с Македонией: есть пострадавшие. Греция, Македония, беспорядки, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Греции произошли беспорядки из-за соглашения с Македонией: есть пострадавшие

    В Греции произошли беспорядки из-за соглашения с Македонией: есть пострадавшие

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    В Греции произошли беспорядки из-за соглашения с Македонией: есть пострадавшие

    В Греции произошли беспорядки <nobr>из-за</nobr> соглашения с Македонией: есть пострадавшие

      В Греции произошли столкновения демонстрантов с полицией в ходе протестов против подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии. По предварительной информации, пострадали 14 человек.

      Беспорядки произошли в городке Писодери на севере Греции. Полицейские заблокировали проезд автобусов с протестующими к месту подписания соглашения в поселке Псарадес. Демонстранты попытались прорвать оцепление, после чего правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, передает местное издание voria.gr.

      По информации управления полиции Западной Македонии, среди пострадавших — семеро полицейских и еще семеро граждан. Их доставили в больницу для оказания первой помощи.

      Ранее сообщалось, что Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии. Документ, согласно которому страна получит конституционное название Республика Северная Македония, открывает для Скопье путь для вступления в НАТО и ЕС.

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