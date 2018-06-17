Жителя Башкирии осудили на 15 лет за убийство предпринимательницы и ее дочери

Житель Башкирии осужден на 15 лет лишения свободы за убийство предпринимательницы, а также ее дочери, которая могла стать случайной свидетельницей преступления.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС) Республики Башкортостан, в апреле 2017 года житель башкирского города Сибай, желая завладеть семейным бизнесом, заказал знакомому убийство своей матери, пообещав заплатить за это 200 тысяч рублей. Он передал киллеру ключи от квартиры матери и ее фото.



Убийца дожидался женщину в квартире, когда туда пришла 29-летняя сестра заказчика. Не желая оставлять возможных свидетелей, мужчина убил ее. Через некоторое время в квартиру зашла предпринимательница и также была убита. В июне 2017 года исполнитель и заказчик убийства были задержаны.



Из сообщения суда: «С обвиняемым в убийстве было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с ограничением свободы на срок два года».



По данным пресс-службы ВС, уголовное дело в отношении сына предпринимательницы выделено в отдельное производство.