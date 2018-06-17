В ДНР обвинили украинских военных в организации «сафари» на жителей Донбасса

По данным разведки самопровозглашенной ДНР, украинские военные организовали в Донбассе «коммерческую охоту на людей» для иностранцев.
Об этом заявил начальник пресс-службы ВС ДНР, капитан Даниил Безсонов.
Даниил Безсонов: «Важно отметить, что „коммерческая охота на людей“, или в простонародье „сафари“, есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям».
По его словам, организацией охоты на людей занимаются бойцы подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады возле Докучаевска. Как он утверждает, разведка ДНР подтвердила, что в начале июня четыре состоятельных человека из стран западной Европы заплатили командованию ВСУ за допуск на позиции, с которых они вели стрельбу по жителям самопровозглашенной ДНР.
Даниил Безсонов: «Прибыль от „сафари“ получают не только ее мелкие организаторы, но и сами комбриги, а также представители штаба „ООС“».
Даниил Безсонов: «Важно отметить, что „коммерческая охота на людей“, или в простонародье „сафари“, есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям».
По его словам, организацией охоты на людей занимаются бойцы подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады возле Докучаевска. Как он утверждает, разведка ДНР подтвердила, что в начале июня четыре состоятельных человека из стран западной Европы заплатили командованию ВСУ за допуск на позиции, с которых они вели стрельбу по жителям самопровозглашенной ДНР.
Даниил Безсонов: «Прибыль от „сафари“ получают не только ее мелкие организаторы, но и сами комбриги, а также представители штаба „ООС“».
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