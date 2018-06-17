Рапиристка Инна Дериглазова выиграла чемпионат Европы

Россиянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию.
Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова в финальном поединке победила восьмикратную чемпионку мира из Италии Арианну Эрриго. Результат их встречи — 15:9.
Турнир проходит в сербском городе Нови-Сад. Золото Дериглазовой стало третьим для сборной России на чемпионате. В первый день турнира награды высшей пробы завоевали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.
Турнир проходит в сербском городе Нови-Сад. Золото Дериглазовой стало третьим для сборной России на чемпионате. В первый день турнира награды высшей пробы завоевали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.
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