    Рапиристка Инна Дериглазова выиграла чемпионат Европы

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    Рапиристка Инна Дериглазова выиграла чемпионат Европы

    Рапиристка Инна Дериглазова выиграла чемпионат Европы

    Россиянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию.

    Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова в финальном поединке победила восьмикратную чемпионку мира из Италии Арианну Эрриго. Результат их встречи — 15:9.

    Турнир проходит в сербском городе Нови-Сад. Золото Дериглазовой стало третьим для сборной России на чемпионате. В первый день турнира награды высшей пробы завоевали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.

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