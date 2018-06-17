Медведь напал на дрессировщика в цирке под Волгоградом: видео

В цирке в Волгоградской области медведь напал на дрессировщика прямо во время представления. Работники цирка быстро среагировали и остановили животное.
Инцидент попал на видео. На записи видно, как дрессировщица вывела животное на арену и заставила скатиться с горки. Видно, что медведю этот трюк был явно не по душе. Он хотел быстро убежать с арены, но дрессировщики не дали ему это сделать.
Тогда медведь набросился на стоявшего на арене мужчину. Дрессировщик палкой пытался успокоить животное, но медведь еще больше разозлился и продолжил проявлять агрессию. Несколько минут животное катало мужчину по арене, пока две женщины били его палками и безрезультатно пытались оттащить от коллеги.
В какой-то момент медведь сдался и отпустил дрессировщика, мужчина встал, отряхнулся и ушел. Судя по видео, сильных повреждений он не получил.
Как сообщил сайту «Блокнот Волгограда» местный житель, цирк приехал из Санкт-Петербурга.
Тогда медведь набросился на стоявшего на арене мужчину. Дрессировщик палкой пытался успокоить животное, но медведь еще больше разозлился и продолжил проявлять агрессию. Несколько минут животное катало мужчину по арене, пока две женщины били его палками и безрезультатно пытались оттащить от коллеги.
В какой-то момент медведь сдался и отпустил дрессировщика, мужчина встал, отряхнулся и ушел. Судя по видео, сильных повреждений он не получил.
Как сообщил сайту «Блокнот Волгограда» местный житель, цирк приехал из Санкт-Петербурга.
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