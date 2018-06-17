Минобороны показало запуск баллистической ракеты «Искандером»

Министерство обороны опубликовало видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на учениях ракетчиков Восточного военного округа.

На кадрах, представленных Минобороны, видно как «Искандер» разместили на ударной позиции, привели ракету в вертикальное положение. Также на видео запечатлен и сам запуск.



Ракетный комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Он способен поражать и малоразмерные цели, в том числе самолеты и вертолеты на аэродромах. Этот комплекс является высокоточным, он способен осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет.