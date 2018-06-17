    Минобороны показало запуск баллистической ракеты «Искандером». вооружение, запуски ракет, Минобороны РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны показало запуск баллистической ракеты «Искандером»

    Минобороны показало запуск баллистической ракеты «Искандером»

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    Минобороны показало запуск баллистической ракеты «Искандером»

    Минобороны показало запуск баллистической ракеты «Искандером»

    Минобороны показало запуск баллистической ракеты «Искандером»

      Министерство обороны опубликовало видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на учениях ракетчиков Восточного военного округа.

      На кадрах, представленных Минобороны, видно как «Искандер» разместили на ударной позиции, привели ракету в вертикальное положение. Также на видео запечатлен и сам запуск.

      Ракетный комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Он способен поражать и малоразмерные цели, в том числе самолеты и вертолеты на аэродромах. Этот комплекс является высокоточным, он способен осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет.

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