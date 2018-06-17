Тоннели рыли машинами: Ирада Зейналова побывала в подземных дворцах сирийских боевиков

Укрепления, построенные под сирийскими городами инженерами халифата, рыли машинами. Те, кто осматривал тоннели сирийских боевиков, уверяют: такого оборудования для подземных дворцов в Сирии никогда не было.
Как сообщает ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова, бак с водой от Красного Полумесяца — практически все, что осталось от главной площади района в Восточной Гуте. Неподалеку организовали маленький магазинчик — это первые признаки возрождающейся жизни, в этом месте не осталось практически ни одного неразрушенного дома.
В сожженной части тоннеля, вероятно, была телевизионная или радиоточка, потому что стоит профессиональная аппаратура. Может быть, это была телевизионная станция фронта «ар-Рахман».
В подземелье обнаружены импровизированный полевой госпиталь, а также 20-килограммовый самодельный фугас. Он сделан, вероятно, из пластикового бидона и залит цементом. Рядом же — перевязочные материалы, судя по всему, европейского производства.
Дауд Нахле, инженер-строитель: «Есть тоннели, которые они копали не руками, а машиной. Есть машины, специальные для этого. Они откуда-то их привезли. Конечно, у нас в Сирии не было таких раньше. Потому что привезли их».
Подробнее — в репортаже программы.
В сожженной части тоннеля, вероятно, была телевизионная или радиоточка, потому что стоит профессиональная аппаратура. Может быть, это была телевизионная станция фронта «ар-Рахман».
В подземелье обнаружены импровизированный полевой госпиталь, а также 20-килограммовый самодельный фугас. Он сделан, вероятно, из пластикового бидона и залит цементом. Рядом же — перевязочные материалы, судя по всему, европейского производства.
Дауд Нахле, инженер-строитель: «Есть тоннели, которые они копали не руками, а машиной. Есть машины, специальные для этого. Они откуда-то их привезли. Конечно, у нас в Сирии не было таких раньше. Потому что привезли их».
Подробнее — в репортаже программы.
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