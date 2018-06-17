«Корона не выросла»: Самедов рассказал НТВ о подготовке к «самой важной» игре с Египтом

Футболисты сборной России слишком много раз обжигались, чтобы после разгрома Саудовской Аравии у них выросла на голове корона, заявил полузащитник Александр Самедов в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Футболист развеял опасения болельщиков насчет творящейся в команде эйфории.
Александр Самедов, полузащитник московского «Спартака» и сборной России: «Слишком уж много раз обжигались, чтобы сейчас у нас от этой победы выросла корона. Да нет, это невозможно просто. Все всё понимают. Да, выиграли, да, хорошо. Страницу перелистнули, двигаемся дальше. Понятно, что вся страна смотрела. Это для болельщиков здорово. Нам сейчас надо оставаться с холодной головой. Три очка заработаны, но впереди будут гораздо сложнее матчи».
По словам Самедова, матч с Уругваем продемонстрировал, что сборная Египта — это команда высочайшего уровня.
Александр Самедов: «Очень сильная команда. Они с Уругваем играли на равных, и на 90-й минуте Уругвай вырвал победу. То есть будет тяжелый матч. У них пять человек играет в Англии, у них сильная команда. Одна из лучших африканских команд».
Футболист подчеркнул: все понимают, что «следующая игра — самая важная и решающая», и готовится к ней команда в первую очередь теоретически, изучая слабые места соперника. Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Встреча группы А между командами России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 по московскому времени. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Александр Самедов, полузащитник московского «Спартака» и сборной России: «Слишком уж много раз обжигались, чтобы сейчас у нас от этой победы выросла корона. Да нет, это невозможно просто. Все всё понимают. Да, выиграли, да, хорошо. Страницу перелистнули, двигаемся дальше. Понятно, что вся страна смотрела. Это для болельщиков здорово. Нам сейчас надо оставаться с холодной головой. Три очка заработаны, но впереди будут гораздо сложнее матчи».
По словам Самедова, матч с Уругваем продемонстрировал, что сборная Египта — это команда высочайшего уровня.
Александр Самедов: «Очень сильная команда. Они с Уругваем играли на равных, и на 90-й минуте Уругвай вырвал победу. То есть будет тяжелый матч. У них пять человек играет в Англии, у них сильная команда. Одна из лучших африканских команд».
Футболист подчеркнул: все понимают, что «следующая игра — самая важная и решающая», и готовится к ней команда в первую очередь теоретически, изучая слабые места соперника. Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Встреча группы А между командами России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 по московскому времени. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии