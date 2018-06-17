На дне Финского залива обнаружили легендарный миноносец «Новик»

Международная
финско-российская экспедиция обнаружила на дне Финского залива легендарный эскадренный миноносец русского флота «Новик», затонувший в 1941 году.
О находке сообщил руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов, передает РИА Новости. «Новик» был введен в строй русского флота в 1913 году. В тот момент он был самым быстрым кораблем в мире, участвовал почти во всех боевых действиях на Балтике в годы Первой мировой войны. В советское время корабль получил название «Яков Свердлов». Корабль погиб 28 августа 1941 года во время Таллинского перехода.
Константин Богданов: «В рамках совместного проекта финской поисковой команды SubZone и российской экспедиции „Поклон кораблям Великой Победы“ в районе мыса Юминда обнаружено место гибели эскадренного миноносца „Новик“».
По его словам, корабль лежит в Финском заливе на глубине 75 метров. Поисковая экспедиция обнаружила, что его корпус разломан на две части в результате подрыва на мине.
Константин Богданов: «Носовая часть перевернута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой на ровном киле, на корме четко читаются название корабля на момент гибели — „Яков Свердлов“ — и герб СССР».
Предполагаемое место гибели корабля помогли установить исследования российского историка Михаила Иванова, который изучал немецкие архивные материалы. В документах сохранились данные об ошибочном бомбометании в 1943 году по объекту под водой, который немецкие моряки приняли за советскую подлодку.
Водолазы погрузились к кораблю 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia. Они обнаружили название корабля, герб, осмотрели орудия, располагавшиеся на кормовой палубе. Кроме того, водолазы изучили разлом, который свидетельствует о том, что легендарный корабль фактически разорвало на части при взрыве мины в районе второй дымовой трубы.
Константин Богданов: «В рамках совместного проекта финской поисковой команды SubZone и российской экспедиции „Поклон кораблям Великой Победы“ в районе мыса Юминда обнаружено место гибели эскадренного миноносца „Новик“».
По его словам, корабль лежит в Финском заливе на глубине 75 метров. Поисковая экспедиция обнаружила, что его корпус разломан на две части в результате подрыва на мине.
Константин Богданов: «Носовая часть перевернута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой на ровном киле, на корме четко читаются название корабля на момент гибели — „Яков Свердлов“ — и герб СССР».
Предполагаемое место гибели корабля помогли установить исследования российского историка Михаила Иванова, который изучал немецкие архивные материалы. В документах сохранились данные об ошибочном бомбометании в 1943 году по объекту под водой, который немецкие моряки приняли за советскую подлодку.
Водолазы погрузились к кораблю 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia. Они обнаружили название корабля, герб, осмотрели орудия, располагавшиеся на кормовой палубе. Кроме того, водолазы изучили разлом, который свидетельствует о том, что легендарный корабль фактически разорвало на части при взрыве мины в районе второй дымовой трубы.
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