В Москве почтили память погибших в Донбассе российских журналистов

Журналисты почтили память членов съемочной группы ВГТРК, погибших в Донбассе в июне 2014-го .

Ровно четыре года назад корреспондент Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин стали жертвами минометного обстрела под Луганском.



Сегодня их коллеги возложили цветы к могилам на Троекуровском кладбище. Там же похоронен и оператор Первого канала Анатолий Клян. Он погиб возле Донецка через две недели после трагедии под Луганском. Автобус с журналистами был обстрелян украинскими силовиками.