    В Москве почтили память погибших в Донбассе российских журналистов. войны и вооруженные конфликты, журналистика, СМИ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве почтили память погибших в Донбассе российских журналистов

    В Москве почтили память погибших в Донбассе российских журналистов

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    В Москве почтили память погибших в Донбассе российских журналистов

    В Москве почтили память погибших в Донбассе российских журналистов

      Журналисты почтили память членов съемочной группы ВГТРК, погибших в Донбассе в июне 2014-го.

      Ровно четыре года назад корреспондент Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин стали жертвами минометного обстрела под Луганском.

      Сегодня их коллеги возложили цветы к могилам на Троекуровском кладбище. Там же похоронен и оператор Первого канала Анатолий Клян. Он погиб возле Донецка через две недели после трагедии под Луганском. Автобус с журналистами был обстрелян украинскими силовиками.

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