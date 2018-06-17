Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, который пройдет 19 июня в
Санкт-Петербурге, будет обслуживать бригада арбитров из Парагвая.
Главным судьей матча назначен Энрике Касерес. Помогать ему будут лайнсмены Эдуардо Кардосо и Хуан Соррилья. Резервным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции.
В судейской карьере Касереса это первый чемпионат мира.
Встреча группы А между командами России и Египта, которая пройдет 19 июня в Северной столице, начнется в 21:00 по московскому времени. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Добавим, на матч в Санкт-Петербург не полетит полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в первой встрече. Выйти на поле он сможет не ранее стадии плей-офф.
В судейской карьере Касереса это первый чемпионат мира.
Встреча группы А между командами России и Египта, которая пройдет 19 июня в Северной столице, начнется в 21:00 по московскому времени. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Добавим, на матч в Санкт-Петербург не полетит полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в первой встрече. Выйти на поле он сможет не ранее стадии плей-офф.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии