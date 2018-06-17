    FIFA объявила имя главного судьи матча Россия — Египет

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    FIFA объявила имя главного судьи матча Россия — Египет

    FIFA объявила имя главного судьи матча Россия — Египет

    Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, который пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге, будет обслуживать бригада арбитров из Парагвая.

    Главным судьей матча назначен Энрике Касерес. Помогать ему будут лайнсмены Эдуардо Кардосо и Хуан Соррилья. Резервным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

    В судейской карьере Касереса это первый чемпионат мира.

    Встреча группы А между командами России и Египта, которая пройдет 19 июня в Северной столице, начнется в 21:00 по московскому времени. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.

    Добавим, на матч в Санкт-Петербург не полетит полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в первой встрече. Выйти на поле он сможет не ранее стадии плей-офф.
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