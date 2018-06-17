    При стрельбе на выставке в США пострадали не менее 20 человек

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    При стрельбе на выставке в США пострадали не менее 20 человек

    При стрельбе на выставке в США пострадали не менее 20 человек

    В американском штате Нью-Джерси на выставке Art All Night произошла стрельба. Огонь открыли двое нападавших.

    При стрельбе на выставке Art All Night пострадали не менее 20 человек. Из них четверо, в том числе 13-летний мальчик, находятся в критическом состоянии, передает Associated Press.

    Ранее поступала информация об одном убитом. По уточненным данным, погибший — один из нападавших. Установлено, что стрельбу открыли два человека. Второй стрелок был задержан.

    смотретьВ США на выставке произошла стрельба: один человек погиб
    В США на выставке произошла стрельба: один человек погиб
    На выставке находился полицейский, который был не при исполнении. Когда началась стрельба, он открыл ответный огонь. Подробности случившегося устанавливаются.

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