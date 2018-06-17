При стрельбе на выставке в США пострадали не менее 20 человек

В американском штате
Нью-Джерси на выставке Art All Night произошла стрельба. Огонь открыли двое нападавших.
При стрельбе на выставке Art All Night пострадали не менее 20 человек. Из них четверо, в том числе 13-летний мальчик, находятся в критическом состоянии, передает Associated Press.
Ранее поступала информация об одном убитом. По уточненным данным, погибший — один из нападавших. Установлено, что стрельбу открыли два человека. Второй стрелок был задержан.
На выставке находился полицейский, который был не при исполнении. Когда началась стрельба, он открыл ответный огонь. Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее поступала информация об одном убитом. По уточненным данным, погибший — один из нападавших. Установлено, что стрельбу открыли два человека. Второй стрелок был задержан.
На выставке находился полицейский, который был не при исполнении. Когда началась стрельба, он открыл ответный огонь. Подробности случившегося устанавливаются.
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