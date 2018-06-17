Пьяный вор уснул в покоях императрицы в музее Петербурга

В Северной столице арестовали туриста из Сибири, который ночью через окно проник в Павловский дворец.

Экскурсия растянулась на четыре часа. За это время посетитель допил спиртное, которое захватил с собой, и лег спать в покоях императрицы Марии Фёдоровны.



Покинул дворец он под утро, забрав позолоченную статуэтку 1814 года. Задержали любителя искусства на Сенной площади, где он гулял с экспонатом в руках.