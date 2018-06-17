    Полиция обыскивает дом женщины, напавшей с ножом на людей во Франции

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    Полиция обыскивает дом женщины, напавшей с ножом на людей во Франции

    Полиция обыскивает дом женщины, напавшей с ножом на людей во Франции

    Сегодня женщина совершила нападение в магазине во Франции — она набросилась на людей с ножом с криком «Аллах акбар». Ее задержала полиция.

    Нападение произошло в городе Ла-Сен-сюр-Мер в департаменте Вар на берегу Средиземного моря. Женщина, вооруженная ножом для резки бумаги, утром зашла в магазин и направилась к кассам, где набросилась на людей.

    Ранения получили два человека: покупатель и кассир. Но их жизни вне опасности. Нападавшую задержали на месте, в настоящее время ее поместили под стражу.

    Как заявил прокурор Тулона Бернан Маршаль, следствие пока не рассматривает случившееся как теракт. Предположительно, набросившаяся на людей женщина страдает психическим заболеванием.

    Бернан Маршаль: «По всей видимости, это случай изолированных действий человека с явными психическими отклонениями, однако нельзя исключать, что эта женщина была радикалом».

    Расследованием занимается уголовная полиция Тулона, следователей по делам терроризма пока не подключали к этому делу.

    Бернан Маршаль: «Подозрения идут по статьям „Покушение на убийство“ и „Оправдание преступлений террористического свойства“».

    Дома у задержанной проводятся обыски. Следователи устанавливают, есть ли у нее связи с террористами.

    Бернан Маршаль: «Мы пока не знаем, террористические ли это действия, но в любом случае это действия терроризирующие, поскольку нападению на кассе супермаркета подвергся никого не трогавший человек».

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