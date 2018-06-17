Во Франции задержали женщину, напавшую на людей с ножом

Нападавшая, набросившаяся на людей с ножом, выкрикивала «Аллах акбар».
Французские правоохранители задержали женщину, вооруженную ножом, которая напала на людей, передает РИА Новости.
Нападение произошло в воскресенье в супермаркете в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер, около города Тулон. Женщина ранила двоих человек — пострадали один из посетителей магазина и кассир.
По данным правоохранителей, у пострадавших неопасные для жизни ранения. Сообщается, что нападавшей 24 года. По словам очевидцев, во время атаки она кричала «Аллах акбар». Проводится расследование.
Нападение произошло в воскресенье в супермаркете в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер, около города Тулон. Женщина ранила двоих человек — пострадали один из посетителей магазина и кассир.
По данным правоохранителей, у пострадавших неопасные для жизни ранения. Сообщается, что нападавшей 24 года. По словам очевидцев, во время атаки она кричала «Аллах акбар». Проводится расследование.
Комментарии